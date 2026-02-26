Friluftsliv: ecco il segreto nordico che ha reso la Norvegia una fabbrica di campioni

E' dai giochi invernali del 2014 a Soci che a dominare sulle nevi è la Norvegia. Gli scandinavi hanno conquistato 26 medaglie in Russia, 39 in Corea a Pyeongchang quattro anni dopo, 37 a Pechino nel 2022, fino alle 41 delle Olimpiadi italiane appena concluse. La tentazione è quella di cercare spiegazioni nel clima, nella genetica o nella cultura sciistica, ma in realtà si tratta di un modello sociale, anzi, filosofico di vita. La parola chiave è friluftsliv, un termine che significa letteralmente “vita all’aria aperta” e che racchiude un approccio culturale profondo: vivere la natura ogni giorno, in ogni stagione, fin dall’infanzia.