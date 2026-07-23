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© Lionard: Luxury Italian Real Estate
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in vendita per oltre 10 milioni

Villa Bragaglia, la storica residenza di lusso caprese in cui visse anche Totò

L'attore statunitense George Clooney e moglie sarebbero interessati all'acquisto della dimora

23 Lug 2026 - 11:52
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