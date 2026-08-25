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in laguna

Venezia, in vendita un'isola privata con un fortino napoleonico

Crevan si estende per 5.700 metri quadrati nella Laguna Nord, a pochi minuti da Burano e Torcello

25 Ago 2026 - 10:47
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