Tornano i treni storici sulla Ferrovia delle meraviglie: dedicati ai viaggiatori più romantici

Riparte l'atteso appuntamento con i treni storici sulla Ferrovia delle Meraviglie, con partenze da Torino e arrivo a Imperia percorrendo la storica linea internazionale Cuneo–Ventimiglia, considerata uno dei tracciati ferroviari più affascinanti e scenografici d'Europa. Il servizio è in programma tutte le domeniche dal 5 luglio al 16 agosto. Il treno quest’anno partirà dalla stazione di Torino Porta Nuova per raggiungere Imperia, attraversando alcuni dei paesaggi più suggestivi dell'arco alpino e della Riviera ligure. L'itinerario percorre la celebre linea ferroviaria che collega Piemonte, Liguria e Francia attraversando località iconiche come Cuneo, Limone Piemonte, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia e Sanremo. Un tracciato unico nel suo genere che si snoda tra viadotti spettacolari, gallerie elicoidali, profonde gole e panorami che accompagnano il viaggiatore dalle montagne alpine fino al Mar Mediterraneo. Immancabile anche la splendida Valle Roya, un autentico gioiello naturale incastonato tra Alpi e Mediterraneo, dove i paesaggi si aprono in scorci di rara bellezza tra i borghi di Breil-sur-Roya e Tende, che raccontano tutta la suggestione e l’identità di questo territorio di confine.