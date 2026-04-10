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AL QUIRINALE

Roma, in vendita il palazzo dove visse un giovane Papa Giovanni Paolo II

La proprietà da oltre 3.500 mq, con chiesa barocca e giardino privato si trova nel cuore del Quirinale

10 Apr 2026 - 17:15
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Le radici del complesso risalgono ai primi anni del Seicento, quando i Carmelitani Scalzi vi costruirono un convento con annessa chiesa, completata nel 1611 e inizialmente dedicata a Sant'Anna. Nel corso dell'Ottocento la proprietà cambiò più volte destinazione: passò alle Suore Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento, poi ai Trinitari e infine, nel 1846, al Collegio Ecclesiastico Belga, che ristrutturò l’intero complesso. Fu proprio in questa fase che il palazzo assunse la funzione educativa che lo avrebbe legato alla figura di Wojtyła.

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