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Su Gramercy Park

New York, in vendita la penthouse di Cara Delevingne

Un appartamento davvero particolare affacciato su Gramercy Park con sei stanze e cinque bagni

21 Giu 2026 - 12:03
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L'attico distribuito su quasi 500 metri quadrati rappresenta una rarità nel panorama immobiliare di lusso della Grande Mela.

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