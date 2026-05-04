La pelliccia a cuore indossata da Rihanna venduta per 18 mila euro

Rihanna che dà cibo agli uccelli su un marciapiede di New York, nel quartiere Soho, alle 7 del mattino avvolta in una morbida e calda pelliccia rossa a forma di cuore gigantesco. E' un'immagine che risale a dieci anni fa e ha reso quel capo iconico: si trattava di un cappotto in pelliccia di volpe firmato Saint Laurent by Hedi Slimane, che costava 15.500 dollari. Ora quella mantella è stata venduta all’asta da Maurice Auction per 18.200 euro. Faceva parte della collezione Autunno/Inverno 2016-17 del brand e aveva fatto da look di chiusura della sfilata della Maison, uno show importantissimo perché ha visto la fine della collaborazione tra lo stilista e la Casa di Moda.