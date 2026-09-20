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PROPRIETA' DA SOGNO

Julio Iglesias sceglie una villa in Galizia come "buen retiro"

La proprietà da oltre 1.300 metri quadrati sarebbe stata acquistata dal cantante spagnolo 

20 Set 2026 - 16:40
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