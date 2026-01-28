1 di 5
IL 28 GENNAIO

Giornata Internazionale dei Lego, a Gardaland un viaggio nell’Italia in miniatura

Per l'occasione nel Parco vengono ricreati con i celebri mattoncini alcuni dei monumenti italiani più noti 

28 Gen 2026 - 07:50
Il 28 gennaio ricorre la Giornata Internazionale dei Lego, un appuntamento che ripercorre la storia di un gioco entrato nell’immaginario collettivo, capace di unire età, forme espressive e interessi diversi. In occasione di questa Giornata, a Gardaland vengono ricreati con i celebri mattoncini alcuni dei monumenti italiani più noti. 

I Lego sono stati creati nel 1932 in Danimarca e il nome deriva dal danese LEg GOdt, “gioca bene”. Con il tempo sono diventati un vero e proprio fenomeno culturale a livello globale che incarna valori come di creatività, immaginazione e condivisione. Ne è la dimostrazione, la diffusione della community internazionale degli AFOL (Adult Fan of Lego). In questo scenario, l'Italia accoglie una delle esperienze Lego più significative in Europa: Legoland Water Park Gardaland, uno spazio di 15.000 metri quadrati pensato per il gioco e la creatività dei visitatori di ogni età. 

Miniland, fulcro narrativo dell’area

 Pensata esclusivamente per celebrare l’Italia e assente in qualsiasi altro Legoland nel mondo, Miniland è una delle attrazioni più riconoscibili e fotografate del parco. Si tratta di un itinerario lungo tutta la Penisola attraverso più di cento riproduzioni di città, monumenti e simboli italiani. Dal Colosseo alla Fontana di Trevi, passando per il Duomo di Milano e la più recente Milano Moderna con i suoi grattacieli, fino alla Torre di Pisa, alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore e a Venezia con Piazza San Marco, il Campanile e la Basilica di San Marco, ogni miniatura è creata in scala 1:20.  Per realizzare questo viaggio narrativo sono stati impiegati 4,9 milioni di mattoncini LEGO, che sono diventati centinaia di modelli animati da effetti e interazioni; Ad arricchire il percorso sono state riprodotte in miniatura anche scene di vita quotidiana urbana. 

