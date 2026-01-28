Giornata Internazionale dei Lego, a Gardaland un viaggio nell’Italia in miniatura

© Ufficio stampa
Per l'occasione nel Parco vengono ricreati con i celebri mattoncini alcuni dei monumenti italiani più noti
Il 28 gennaio ricorre la Giornata Internazionale dei Lego, un appuntamento che ripercorre la storia di un gioco entrato nell’immaginario collettivo, capace di unire età, forme espressive e interessi diversi. In occasione di questa Giornata, a Gardaland vengono ricreati con i celebri mattoncini alcuni dei monumenti italiani più noti.
I Lego sono stati creati nel 1932 in Danimarca e il nome deriva dal danese LEg GOdt, “gioca bene”. Con il tempo sono diventati un vero e proprio fenomeno culturale a livello globale che incarna valori come di creatività, immaginazione e condivisione. Ne è la dimostrazione, la diffusione della community internazionale degli AFOL (Adult Fan of Lego). In questo scenario, l'Italia accoglie una delle esperienze Lego più significative in Europa: Legoland Water Park Gardaland, uno spazio di 15.000 metri quadrati pensato per il gioco e la creatività dei visitatori di ogni età.
Pensata esclusivamente per celebrare l’Italia e assente in qualsiasi altro Legoland nel mondo, Miniland è una delle attrazioni più riconoscibili e fotografate del parco. Si tratta di un itinerario lungo tutta la Penisola attraverso più di cento riproduzioni di città, monumenti e simboli italiani. Dal Colosseo alla Fontana di Trevi, passando per il Duomo di Milano e la più recente Milano Moderna con i suoi grattacieli, fino alla Torre di Pisa, alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore e a Venezia con Piazza San Marco, il Campanile e la Basilica di San Marco, ogni miniatura è creata in scala 1:20. Per realizzare questo viaggio narrativo sono stati impiegati 4,9 milioni di mattoncini LEGO, che sono diventati centinaia di modelli animati da effetti e interazioni; Ad arricchire il percorso sono state riprodotte in miniatura anche scene di vita quotidiana urbana.