Giornata Internazionale dei Lego, a Gardaland un viaggio nell’Italia in miniatura

Pensata esclusivamente per celebrare l’Italia e assente in qualsiasi altro Legoland nel mondo, Miniland è una delle attrazioni più riconoscibili e fotografate del parco. Si tratta di un itinerario lungo tutta la Penisola attraverso più di cento riproduzioni di città, monumenti e simboli italiani. Dal Colosseo alla Fontana di Trevi, passando per il Duomo di Milano e la più recente Milano Moderna con i suoi grattacieli, fino alla Torre di Pisa, alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore e a Venezia con Piazza San Marco, il Campanile e la Basilica di San Marco, ogni miniatura è creata in scala 1:20. Per realizzare questo viaggio narrativo sono stati impiegati 4,9 milioni di mattoncini LEGO, che sono diventati centinaia di modelli animati da effetti e interazioni; Ad arricchire il percorso sono state riprodotte in miniatura anche scene di vita quotidiana urbana.