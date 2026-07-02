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© Filippo Arnaudo | Filippo Arnaudo
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TURISMO ACCESSIBILE

Filippo in viaggio per il mondo: "L'accessibilità deve essere la normalità"

Il 26enne trevigiano racconta le difficoltà quotidiane di un appassionato di viaggio che gira il mondo nonostante la disabilità

02 Lug 2026 - 15:21
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