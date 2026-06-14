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quasi 200 metri quadri

David Bowie, le foto dell'appartamento di lusso in vendita a New York

La proprietà, in vendita presso Sotheby's International Realty, vale 4,75 milioni di dollari e si affaccia su Central Park, Fifth Avenue e Manhattan

14 Giu 2026 - 10:25
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