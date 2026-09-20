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A PARTIRE DA 100 EURO

Brigitte Bardot, 285 oggetti all'asta a Parigi

La casa d'aste Millon mette in vendita abiti, scarpe, fotografie, opere, strumenti musicali e oggetti quotidiani appartenuti alla diva

20 Set 2026 - 15:23
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