Apnea, doppio record sotto i ghiacci per Luca Casalini: "E' un sogno"

Doppia impresa di Luca Casalini che, nel Lago di Anterselva, in Alto Adige, ha stabilito due record mondiali Cmas (Confederazione Mondiale Attività Subacquee) di apnea sotto il ghiaccio senza muta. Il primo è quello di apnea dinamica con pinne e il secondo di apnea dinamica con monopinna. In entrambe le circostanze l'atleta toscano ha nuotato in apnea la distanza di 106 metri. "E' un sogno che si avvera. Ho provato delle emozioni incredibili. Sin da bambino ho sempre sperato di riuscire un giorno a portare i colori dell'Italia sul tetto del mondo e a 43 anni ci sono finalmente riuscito. Sono felicissimo", il suo commento.