Simone Zullo vince la finale del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo - Caputo Cup

Nel corso del Campionato i maestri si sono cimentati in 12 categorie di gara: tra queste il Trofeo delle Nazioni, la Pizza Napoletana S.T.G. (Specialità Tradizionale Garantita), la categoria "Pizza&Vino", la Classica, l’Americana, la Senza Glutine. “La pizza è un cibo che va condiviso e mangiato in compagnia - ha dichiarato il primo cittadino partenopeo - Rappresenta l’essenza di Napoli: è semplice ma al tempo stesso ricca ed è il simbolo della nostra identità. In ogni angolo del mondo, d’altronde, dire “pizza” significa dire “Napoli”. Ringrazio il Mulino Caputo sia perché porta ovunque l’anima della nostra città, sia per aver saputo radunare così tanti neo-napoletani, persone che torneranno nei loro Paesi d'origine, ma con un cuore ormai profondamente napoletano”, ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.