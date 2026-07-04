Le biopiscine tra Reggio Emilia e il Forlivese, le avanguardie in Emilia Romagna

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Biolaghi e biopiscine stanno emergendo come nuova frontiera del benessere e della sostenibilità: si tratta di specchi d’acqua balneabili e cristallini, purificati interamente tramite fitodepurazione biologica, senza l’uso di cloro o sostanze chimiche. E in questo campo l’Emilia-Romagna è pioniera a livello nazionale nella transizione verso un’ospitalità a impatto zero. Il trend, come detto, è in forte crescita e unisce la tutela della biodiversità a un concetto diverso di turismo. Nella proposta turistica il territorio emiliano-romagnolo vanta alcune delle strutture ricettive più all'avanguardia d’Italia.
Dove sono le biopiscine
Si parte da Reggio Emilia, dove l’area verde di un complesso composto da immobili commerciali e abitazioni private, è stata arricchita con un biolago balneabile. A Valsamoggia (Bologna), all'interno dell’agriturismo Corte d’Aibo, si trova poi uno dei biolaghi più storici in Regione, realizzato circa 10 anni fa. Inserito nella cornice della Val Parma, all'interno di una Riserva Biosfera MAB UNESCO, la struttura SacreTerre Room and Breakfast a Lesignano de' Bagni (Parma), dispone per i clienti di un biolago dall'acqua cristallina purificata tramite fitodepurazione naturale. E sempre nel parmense, nel comune di Pellegrino, anche l’Alleluja Country House & Glamping propone agli ospiti una biopiscina totalmente circondata dalla natura.
Le realtà nella Regione
E ancora, nella provincia di Ferrara l’Agriturismo “Ai Due Laghi” a Gambulaga sorge attorno a biolaghi naturali ecologicamente controllati. Qui l’acqua viene purificata da ecosistemi naturali come sabbia, ghiaia e piante acquatiche. A Forlì invece l’Agriturismo La Siba ha fatto del suo biolago il cuore del relax estivo: immerso in un contesto rurale vicino a un bosco e a un orto terapeutico, lo specchio d'acqua è completato da una suggestiva vasca finlandese in legno. Infine a Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, l’agriturismo l’Autosufficienza si basa sull’attenzione alla natura: qui è presente una biopiscina, sviluppata su tre livelli.