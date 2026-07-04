Le biopiscine tra Reggio Emilia e il Forlivese, le avanguardie in Emilia Romagna

Biolaghi e biopiscine stanno emergendo come nuova frontiera del benessere e della sostenibilità: si tratta di specchi d’acqua balneabili e cristallini, purificati interamente tramite fitodepurazione biologica, senza l’uso di cloro o sostanze chimiche. E in questo campo l’Emilia-Romagna è pioniera a livello nazionale nella transizione verso un’ospitalità a impatto zero. Il trend, come detto, è in forte crescita e unisce la tutela della biodiversità a un concetto diverso di turismo. Nella proposta turistica il territorio emiliano-romagnolo vanta alcune delle strutture ricettive più all'avanguardia d’Italia.