A Savignano sul Rubicone torna Piadiniamo, l’edizione 2026 si terrà dal 17 al 19 luglio

L’edizione 2026 di Piadiniamo, la fiera della piadina più grande d’Italia, si terrà dal 17 al 19 luglio nel centro storico di Savignano sul Rubicone. L’evento avrà tra gli ospiti lo chef stellato Igles Corelli, incaricato di eleggere la miglior piadina del Belpaese, e come madrina l’attrice Manuela Arcuri. La tre giorni dedicata al pane di Romagna sarà inaugurata dalla sfilata degli sciucarèn e lo spettacolo del Gruppo Folk "alla Casadei" di Bruno Malpassi. Nel corso dei tre giorni ci saranno diversi spettacoli musicali, sia sul palco sia lungo le strade della città. Saranno presenti dieci chioschi di piadina, che daranno vita al percorso di degustazione dislocato nel centro storico cittadino.
Il programma di Piadiniamo 2026
A Piadiniamo 2026 ci sarà anche il “salotto di Marti” della trainer esperta in benessere e nutrizione Martina Baiardi, che proporrà ricette dal mondo social insieme alla food influencer Irene Volpe, già finalista di Masterchef e Tirmagno. L’edizione 2026 vedrà altri ospiti nello spazio “Piadiniamo Wellness”, dedicato alla nutrizione e al benessere: in programma incontri sui temi dell’alimentazione naturale, con approfondimenti su grani antichi, microbiota, relazione tra attività fisica e terza eta e interventi dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana Alessio Tacchinardi, Gabriele Prinzi, medico e divulgatore, e Tiziana Stallone, presidente Enpab, Ente nazionale previdenza e assistenza biologi. Spazio poi anche alla Scuola di Piadina, presente tutte le sere.
“La festa della Romagna”
“Non c’è estate senza il rito di Piadiniamo. Piadiniamo è la nostra festa, la festa della Romagna e di tutto quello che ci distingue come savignanesi e come romagnoli”, hanno detto il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara. “Dopo tante edizioni, l’attesa è la stessa e il gusto della piadina di Savignano è il migliore perché si assapora insieme, d’estate, con gli amici, la famiglia, in piazza. Vi aspettiamo ai chioschi”.