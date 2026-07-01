A Savignano sul Rubicone torna Piadiniamo, l’edizione 2026 si terrà dal 17 al 19 luglio

A Piadiniamo 2026 ci sarà anche il “salotto di Marti” della trainer esperta in benessere e nutrizione Martina Baiardi, che proporrà ricette dal mondo social insieme alla food influencer Irene Volpe, già finalista di Masterchef e Tirmagno. L’edizione 2026 vedrà altri ospiti nello spazio “Piadiniamo Wellness”, dedicato alla nutrizione e al benessere: in programma incontri sui temi dell’alimentazione naturale, con approfondimenti su grani antichi, microbiota, relazione tra attività fisica e terza eta e interventi dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana Alessio Tacchinardi, Gabriele Prinzi, medico e divulgatore, e Tiziana Stallone, presidente Enpab, Ente nazionale previdenza e assistenza biologi. Spazio poi anche alla Scuola di Piadina, presente tutte le sere.