Zaniolo, la vera star è sua mamma Francesca Costa: "Ora niente più selfie, Niccolò preferisce che ne faccia meno"

Un diamante che ha fatto innamorare i tifosi della Roma: Nicolò Zaniolo, a soli 19 anni, è già uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Arrivato alla Roma in estate, inserito nell’affare che ha portato Radja Nainggolan all’Inter, oggi Nicolò fa esultare l’Olimpico di fede giallorossa ogni domenica coi suoi gol e le sue giocate. Ma in famiglia la vera star è un’altra: sua mamma Francesca Costa, la più cliccata d’Italia.



Nicolò De DeVitiis ha raggiunto i due iniziando a chiedere come sia diventata un personaggio pubblico: “Non so come abbia raggiunto tutti quei follower. Faccio i selfie con le mie amiche, come tutti”. Ma dopo un po’ di risate e qualche domanda imbarazzante, Zaniolo si stufa: “Preferisco che si parli di me in campo che di lei. È già tanto che abbia fatto questa intervista che non volevo fare”.