Vincita record ad "Avanti un altro": quando il concorrente portò a casa 175mila euro

Vincita da record ad "Avanti un altro" il quiz preserale condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel corso del quiz, non solo momenti esilaranti con i conduttori, ma anche vincite importanti. Come quella del concorrente Daniele Lombardo che riuscì a portare a casa la cifra di 175mila euro: il 37enne di Torino dopo aver accumulato la somma nel corso della puntata, si aggiudicò il montepremi dopo aver completato la scalata del gioco finale, in cui per vincere bisogna rispondere in maniera sbagliata.

Dopo l'ultima risposta che ha sancito la sua vittoria Lombardo, che nella vita lavora in un'azienda che si occupa di mobilità elettrica, si è messo le mani nei capelli ancora incredulo per la somma portata a casa.