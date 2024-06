E' "giallo" sulla villa di Raffaella Carrà in vendita, Japino: "Non è mai stata sua"

Si è aperto un piccolo giallo sulla vendita della villa di Raffaella Carrà all'Argentario, notizia diffusasi qualche giorno fa. Sergio Japino infatti, per anni compagno della showgirl e conduttrice, ha diffuso una nota per smentire che la villa in questione appartenesse a Raffa. "In riferimento a quanto riportato in questi giorni da numerosi organi di stampa, desidero precisare che la citata villa all'Argentario, progettata da Gio' Pomodoro, non è - e non è mai stata - di proprietà della signora Carrà" ha fatto sapere il regista e coreografo.