"Verissimo" resta saldamente al vertice di fascia e vola con un altro ottimo risultato 

Prosegue il successo per “Verissimo”, anche ieri sabato 23 novembre saldamente al vertice di fascia con 2.800.000 spettatori totali, share del 19.55% (19.46% sul target commerciale). Il talk show condotto da Silvia Toffanin, con ospiti, tra gli altri, Vittoria Puccini, Antonio Albanese e Vittorio Grigolo, ha segnato picchi di oltre 3.000.000 spettatori.



Molto bene anche “Verissimo giri di valzer” che ha raggiunto 2.792.000 spettatori totali, share del 18.42% (18.39% sul target commerciale).

Sul fronte social, nel corso della settimana, #verissimo ha generato oltre 10 milioni di interazioni su Instagram.

Nel salotto di Silvia Toffanin Vittoria Puccini, protagonista del nuovo legal thriller di Canale 5 ‘Il Processo’, ha parlato della sua nuova avventura televisiva; Antonio Albanese del del film ‘Cetto c’è senza dubbiamente’ in questi giorni al cinema e poi in studio c'erano anche l’artista palermitana Giusy Ferreri, il tenore ed ex coach di ‘Amici’ Vittorio Grigolo, Cristiano Malgioglio e direttamente da ‘Striscia la Notizia’, i mille volti di Dario Ballantini.