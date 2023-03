"Verissimo", nuovo weekend ricco di ospiti: da Lino Banfi ai giudici di "Amici"

Sabato 25 marzo e domenica 26 marzo, alle 16:30, tra gli ospiti in studio ci saranno Costanza Caracciolo, Lino Banfi, Carolyn Smith e i tre giudici del serale di "Amici", Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè, oltre ai primi due eliminati dal talent di Maria De Filipp, Megan e NDG.

Questi tutti gli ospiti di "Verissimo" nelle puntate del 25 e 26 marzo

Sabato 25: Ritratto per Costanzo Caracciolo, da velina a splendida mamma di due bambine e moglie di Bobo Vieri. A Verissimo intervista ritratto per Carol Alt, una delle top model più amate negli anni ’80. Inoltre, la rinascita come nuotatore di Manuel Bortuzzo e la grinta di Arianna Bergamaschi, a teatro con il musical “Vlad Dracula”. Infine, spazio al talento e alle emozioni di Megan e NDG, primi eliminati della fase serale di “Amici” di Maria De Filippi.

Domenica 26: Silvia Toffanin accoglie per la prima volta in studio Maria e Catello Celentano, genitori di Angela, scomparsa nel nulla 27 anni fa, ma che loro non hanno mai perso la speranza di poter riabbracciare. A "Verissimo" il grande dolore di Lino Banfi, che ha perso, solo il mese scorso, la sua adorata Lucia. E ancora, la forza e il coraggio di Carolyn Smith e la storia di un’amicizia, quella tra Stefania Orlando e Anna Pettinelli. Infine, i tre giudici del serale di “Amici” di Maria De Filippi: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.