Gli ospiti di "Verissimo" di domenica 15 ottobre

Raz Degan, cresciuto in un kibbutz in Israele, dove continua a vivere suo padre, parla della drammatica situazione che sta vivendo il suo paese e in particolare la sua famiglia. Loro sono due senatrici della musica italiana e tra poco saranno nel super cast di "Io Canto Generation": a "Verissimo" Iva Zanicchi, una delle capo squadra, e Orietta Berti, che farà parte della giuria. E sempre tra i quattro giurati del nuovo talent show musicale di Canale 5 sarà ospite Claudio Amendola. E ancora, toccante intervista a Enrica Bonaccorti, che negli ultimi mesi ha affrontato e superato un grave problema di salute. Infine, direttamente da “Amici di Maria De Filippi” la prof. di danza per eccellenza: Alessandra Celentano con l’amico Garrison.