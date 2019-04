Valerio Merola: “Per un periodo della mia vita sono stato un playboy"

Dopo le dichiarazioni di Jennifer Lopez, “Gli uomini sotto i 33 anni sono inutili”, a “Mattino Cinque” si torna a parlare di coppie dove tra lui e lei c’è una grande differenza d’età. Federica Panicucci chiede direttamente a Valerio Merola la sua esperienza e il conduttore risponde così: “Per un periodo della mia vita sono stato un playboy e quindi le donne della mia età mi vedevano come inaffidabile, per questo ho avuto tante relazioni con donne più giovani di me”.



Marco Balestri non perde occasione e provoca Merola: “È l’unico uomo che ha avuto storie d’amore alla vaniglia, cioè sia con la madre che con la figlia”. Valerio ammette: “Non è stata una storia contemporanea, prima ho avuto una relazione con la madre, 35 anni, e poi – una volta finita con lei – con sua figlia, che di anni ne aveva venti”.