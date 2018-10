Valeria Marini pazza di Ivan: "Andrò in Spagna da lui"

Valeria Marini era entrata a "Temptation Island" con il fidanzato Patrick, per testare il loro amore. La showgirl dentro al docu-reality ha trovato però Ivan Gonzales, affascinante tentatore spagnolo di 26 anni per cui ha perso la testa. "Lo chiamo il toro di Siviglia, anche se è di Madrid. Sto vivendo il periodo più bello della mia vita grazie a lui e presto andrò in Spagna" ha dichiarato a "Chi".

Inizialmente Valeria si è avvicinata allo spagnolo per provocare il fidanzato, ma poi è scattata la passione: "Volevo una reazione da parte di Patrick, che però non c'è stata. Appena l'ho visto sono rimasta colpita. Io parlo perfettamente la sua lingua perché ho lavorato in Spagna, ci siamo trovati subito. Mi ha saputo prendere con le risate".



A "Temptation Island" i due si sono divertiti parecchio, tra massaggi hot, cenette in riva al mare e week-end da sogno. La Marini, però, ci scherza su: "Le cose più eccitanti sono stati i gargarismi con il limone e la condivisione delle cotolette!". I due vivono il rapporto giorno per giorno, senza pensare troppo al futuro: "Ivan mi piace e io mi nutro d'amore. Non so cosa ne sarà di noi, ma oggi è una bella frequentazione. Ivan è molto giovane, vedremo cosa succederà...".