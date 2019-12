"Uomini e Donne", Tina si scaglia contro una signora del pubblico: "Lei è denunciata"

Le liti fra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono ormai consuetudine a "Uomini e Donne": tra malignità e dispetti, le due non perdono occasione per darsi contro. Durante la puntata di lunedì 9 dicembre, però, a scatenare la reazione dell'opinionista non è stata la dama torinese bensì una signora del pubblico, secondo la quale è stata proprio Tina a mandare dei fiori a Juan Luis per far ingelosire Gemma.

Non è un mistero che Gemma non abbia affatto gradito il ballo tra Tina e il cavaliere diverse puntate fa ma l'opinionista si ribella a queste insinuazioni. "Lei è denunciata, oggi" risponde subito. "Come si permette di dire una cosa del genere? Di fare queste affermazioni?"

"Io sono convinta sia stata lei a mandare quei fiori e la convinzione - aggiunge quando Tina la esorta a spiegare perché sia così sicura - me la dà il fatto che lei è sempre contro Gemma. Lo fa apposta". Immediata la reazione dell'opinionista: "Denunciata per calunnia e falsa testimonianza!"

Maria De Filippi prova ad abbassare i toni della discussione dicendo che non ci sono gli estremi per una denuncia ma entrambe le donne sono senza freni. "Le tue parole me le metto sotto ad una scarpa sporca di fango", ha gridato la spettatrice a Tina. "E io sai dove me le metto?" è stata la risposta dell'opinionista, che ha aggiunto: "A lei non devono interessare i c***i miei!"