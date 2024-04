"Uomini e Donne" Barbara De Santi offende Cristina Tenuta: "Mummia" 

Come avviene solitamente nel programma condotto da Maria De Filippi è stata organizzata una sfilata femminile dal titolo "Ti faccio girare la testa". Dopo l'esibizione di Gemma Galgani in stile "La dolce vita" di Federico Fellini, in passerella arriva Barbara De Santi che decide di raccontare la sua giornata nel corso dello spazio a lei dedicato. La dama ha dato una panoramica delle sue attività quotidiane, ma molti hanno avuto da ridire. Immancabile il commento degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. "Ci hai fatto girare la testa per un altro motivo".

"Ora arrivano i voti dettati dall’antipatia" è la replica di Barbara. "Ti riferisci ad Ernesto?", è la domanda di Maria De Filippi dopo aver visto i voti del parterre maschile. "Non solo a lui, anche a Marcello“, replica De Santi.

Tutto nasce dal 7 dato da Ernesto Russo alla sfilata di Barbara, a dimostrazione di non aver apprezzato completamente l'esibizione. "Troppo lungo, non mi è piaciuto", è il parere cavaliere. "Ma hai capito cosa ho detto nel video?", è la domada di Barbara. La dama però non riceve una vera risposta da Russo e si infuria: "Stai facendo la figura del salame". Sperti e Cipollari si schierano dalla parte del cavaliere, sottolineando che l'argomento scelto da Barbara sia fuori tema. "Lei è convinta che i voti di Ernesto e Marcello siano suggeriti dall'antipatia nei suoi confronti - prova a spiegare Maria De Filippi -. Con questa sfilata voleva mostrare quanto sia caotica la sua giornata e quindi dice che ad un uomo che divide la sua vita con lei, per quante cose ha da fare, girerebbe la testa". Subito dopo è la volta di Cristina Tenuta e anche in questo caso volano gli stracci. La dama riceve voti più alti di Barbara che sbotta: "Fa girare la testa questa che si muove come una mummia?", è l'attacco. La replica di Cristina è perentoria: "L'invidia ti mangia".