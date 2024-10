"Uomini e Donne", battibecco tra Amal e Michele Longobardi: "Falsa io? Ma vai a c****e"

In studio la conduttrice Maria De Filippi mostra due clip. Nella prima Amal, poco dopo il loro litigio, va nel camerino di Michele Longobardi per chiedergli spiegazioni sulla sua reazione e cercare di riallacciare il rapporto. Nella seconda, invece, la corteggiatrice beve un bicchiere di vino con Alessio Pecorelli durante un'esterna e gli confessa di essere andata da Michele per chiarire il loro rapporto. Proprio quest'ultimo video infastidisce il tronista che confessa: "Sono qui perché avevo apprezzato molto il suo buttare giù l'orgoglio e venire in camerino. Quindi ho buttato giù l'orgoglio anche io e sono qui".



"Sono venuta da te perché la tua reazione in studio è stata impattante e mi sono sentita in colpa. Ho empatizzato con te", spiega la ragazza. E poi attacca: "Poi ci ho riflettuto e ho capito che non ti piace Amal, tu tieni tanto al tuo ego". A questo punto il tronista sbotta nuovamente: "Non ne uscirai pulita, sei falsa". "Falsa io? Ma vai a c****e", conclude piccata la corteggiatrice.