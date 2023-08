Drammatico incidente in Salento. Non è ancora chiara la dinamica della tragedia avvenuta sui binari

Antonio Bitonti, 72 anni, è morto provincia di Lecce, travolto da un treno. L'uomo è stato trovato sui binari delle ferrovie sud-est, a Montesano Salentino, paese di cui era originario e in cui viveva. Era ferito gravemente quando è stato soccorso e trasportato in ospedale dove poi è deceduto. I carabinieri indagano per capire se si tratti di un gesto volontario o di un incidente.

Era noto come Uccio show per le sue partecipazioni artistiche a numerosi programmi televisivi come "La Corrida" e "Avanti un altro".

Sul caso si sa ancora molto poco, e le testimonianze raccolte sono confuse. Le indagini per risalire alle dinamiche sono state già avviate e per il momento non si esclude alcuna pista. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Antonio Bitonti era malato da tempo e questo potrebbe averlo portato a compiere un gesto disperato.

Attore di teatro, cabarettista, ballerino, mimo, Uccio Show aveva preso parte a spettacoli televisivi come la "Corrida" condotta da Gerry Scotti, "C'è posta per te" di Maria De Filippi, e anche a "Italia's Got Talent" e "Avanti un altro" con Paolo Bonolis. Ironico e divertente, era abituale incontrarlo alle feste di paese in Salento mentre improvvisava un’esibizione. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore sui social da parte di chi lo ha conosciuto e apprezzato.