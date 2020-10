Trono lampo a "Uomini e Donne": Jessica ha scelto Davide

È stato un colpo di fulmine quello tra Jessica Antonini e Davide Lorusso. La tronista romana non è riuscita a portare per le lunghe il suo percorso a "Uomini e Donne" e a sorpresa ha scelto Davide. Nessun petalo di rosa per i due ragazzi che sembra si siano piaciuti subito, dopo appena un mese di conoscenza. Una frequentazione comunque limitata dai vincoli che impone il programma, per questo motivo hanno scelto di andare via dalla trasmissione al fine di viversi senza nessun limite.

"Questa situazione ci va stretta, qui c'è bisogno di avere di più", sono le parole di Davide poco prima della scelta. "Quindi vi state scegliendo?", chiede la conduttrice Maria De Filippi ai due ragazzi. "Io scelgo Davide, mo se dice no je meno!", scherza, seppur con le lacrime agli occhi per l'emozione, Jessica. La 29enne ha poi spiegato di aver avuto dei dubbi nel prendere questa scelta a causa della scarsa conoscenza con Davide. Un rischio che però ha deciso di correre per scoprire presto come sarà la loro vita insieme.