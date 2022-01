Trent'anni del "Tg5", Branchetti, Galeazzi e Floris ospiti a "Verissimo"

In occasione dei trent'anni del "Tg5" Silvia Toffanin ospita nello studio di "Verissimo" i volti giovani del telegiornale: Simona Branchetti, Susanna Galeazzi e Roberta Floris.

"Avevo sedici anni quando è nato il "Tg5" e ricordo che fin da subito ho sognato di condurre l'edizione delle 13. Dopo poco tempo il mio sogno è diventato realtà" - racconta la giornalista Branchetti.

Un sogno a cui aspiravano anche Susanna, figlia del giornalista Giampiero Galeazzi, e Roberta Floris la cui carriera giornalistica è iniziata lavorando per una rete regionale sarda.

Un super compleanno quello del "Tg5" che le giovani conduttrici con orgoglio raccontano attraverso la loro esperienza fatta di testimonianze, interviste ed edizioni straordinarie come quella condotta da Susanna Galeazzi in occasione dell’attentato al Bataclan di Parigi nel 2015.