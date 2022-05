Tornano le inchieste di "Confessione Reporter" con un reportage da Cuba

La nuova edizione, in quattro appuntamenti, apre con un reportage da Cuba.

"Cosa c’è da sapere ancora sul Covid? Quali sono le notizie mai rivelate, i progressi della scienza di cui non siamo venuti a conoscenza o che non sono stati approfonditi?" Per capire meglio e raccontarlo ai telespettatori, la storica inviata Mediaset è andata nell’Isola Verde, dove un gruppo di formidabili scienziati ha affrontato senza remore una sfida coraggiosa: quella di trovare un vaccino hecho en Cuba.

Risultato: in pochi mesi, benché isolati dal mondo, quegli studiosi hanno prima prodotto il vaccino Abdala e, quasi contemporaneamente, il Soberana, poi aggiornato con Soberana 2, Soberana 3 e, infine, con il vaccino di mantenimento Soberana Plus. Oggi, dai due anni in su, il 98% della popolazione cubana è vaccinata.

Una storia incredibile, attraverso la quale Stella Pende ritrae la Cuba odierna, raccogliendo le testimonianze di medici, scienziati, giovani imprenditori, cantanti, poeti e scrittori, come Miguel Barnet. Il tutto condito dai colori e le musiche, il brio e la forza di una gente che, dopo 60 anni di embargo, non smette di amare incondizionatamente la propria terra.