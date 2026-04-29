"Tonno insuperabile", addio a Franco Botto, storico volto nello spot Anni Ottanta

Si è spento nelle scorse ore Franco Botto. Classe 1949, Botto era stato responsabile tecnico di Fincantieri di Riva Trigoso, poi assessore comunale a Moneglia (Genova) negli Anni Duemila ma tutti lo ricordano solo per quello storico spot di cui era stato protagonista. In quel filmato promuoveva un prodotto nato degli Anni Ottanta, il "Tonno insuperabile". Con una pipa in bocca e un berretto in testa, Franco Botto, era riconosciuto da tutti per strada, tutti volevano salutarlo e scambiare qualche parola con lui.



Da una vita aveva lasciato gli schermi della tv e il mondo della pubblicità ma la fama continuava a inseguirlo praticamente ovunque...



Negli ultimi tempi si era dedicato allo sport, come allenatore di calcio del settore giovanile del Moneglia, il paese dove abitava. In Liguria aveva decisamente cambiato vita una volta andato in pensione. La popolarità lo ha seguito per tutta la vita.