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Sabato 26 settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con "TIM Battiti Live 2000 Hits", condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio: canzoni diventate autentici tormentoni, che hanno fatto cantare intere generazioni. Da “Tre parole” di Valeria Rossi a “Dragostea Din Teï” di Haiducii, da “La canzone del Capitano” di Francesco Facchinetti a “Svegliarsi la mattina” degli Zero Assoluto, fino a “Calma e sangue freddo” di Luca Dirisio, “Dedicato a te” de Le Vibrazioni, “Maria Salvador” di J-Ax, “El mismo sol” e “Sofia” di Alvaro Soler: una lunga playlist che ripercorre la musica del nuovo millennio attraverso alcuni dei suoi brani più iconici.
Tra i cantanti, che torneranno a far rivivere alcuni dei loro più grandi successi, anche Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, Negramaro, Emma, Geolier, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango, Rocco Hunt, Articolo 31, Baby K, Giusy Ferreri, Fabio Rovazzi, Alex Britti, Anna Tatangelo, Benji & Fede, Gemelli Diversi, Dolcenera, Marco Carta e Sugarfree. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.