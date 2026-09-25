Sabato 26 settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con "TIM Battiti Live 2000 Hits", condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio: canzoni diventate autentici tormentoni, che hanno fatto cantare intere generazioni. Da “Tre parole” di Valeria Rossi a “Dragostea Din Teï” di Haiducii, da “La canzone del Capitano” di Francesco Facchinetti a “Svegliarsi la mattina” degli Zero Assoluto, fino a “Calma e sangue freddo” di Luca Dirisio, “Dedicato a te” de Le Vibrazioni, “Maria Salvador” di J-Ax, “El mismo sol” e “Sofia” di Alvaro Soler: una lunga playlist che ripercorre la musica del nuovo millennio attraverso alcuni dei suoi brani più iconici.