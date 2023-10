"Terra Amara" racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10.

"Terra amara", le trame della settimana dal 9 al 14 ottobre

Dopo il bacio ricevuto da Fikret, Mujgan è decisa a lasciare la casa di Fekeli, ma per trasferirsi nella casa ereditata da Yilmaz, deve chiedere a Gulten e Cetin di traslocare altrove. Demir viene chiamato da Umit con la scusa di una tubatura rotta, e lei ne approfitta per confessargli il suo amore per lui.

Nel frattempo, Zuleyha, con l'aiuto di Sermin, organizza una raccolta fondi in memoria di Hunkar. L'asta degli abiti di Hunkar si svolge nel migliore dei modi e vengono ritrovate le taniche piene di soldi che Yilmaz aveva nascosto per fuggire con Zuleyha. Infine, Mujgan mette in chiaro che non vuole una relazione con Fikret, a meno che lui non sia convinto dei suoi sentimenti per lei.