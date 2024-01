"Terra Amara", l'amatissima soap in onda su Canale 5, racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore.



"Terra amara", le trame della settimana dal 5 al 10 febbraio

Hakan, dopo aver chiesto a Zuleyha di sposarlo, decide di rivelarle la sua vera identità, ma viene interrotto in modo inaspettato.Infatti, Vahap spara a Zuleyha nel tentativo di uccidere Hakan e la donna viene operata in pericolo di vita.



Nel frattempo, Sermin vorrebbe per Betul un matrimonio felice con Fikret, ma entrambe sanno che lui è innamorato di Zuleyha. Quest'ultima dice a Lutfiye che Betul ha derubato l'azienda, così cercano un modo per rivelarlo a Fikret.



Intanto, Hakan vuole capire di più sul tentato omicidio di Zuleyha, ma per farlo ha bisogno di incontrare in carcere il presunto colpevole.



Infine, Betul convince Abdulkadir ad acquistare la casa in cui vive con Sermin per evitare che Zuleyha possa pignorarla, ma lei, nel frattempo, cambia la serratura di casa.