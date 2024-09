L'ex tronista Teresanna Pugliese mamma bis: è nato Gioele

Per Teresanna Pugliese la seconda gravidanza è stata complessa, come aveva raccontato lei qualche tempo fa: "Il medico mi disse che era una gravidanza extrauterina, dovevo abortire. Andai da un altro medico, mi disse che secondo lui non era una gravidanza extrauterina, ma c'era un aborto in corso, c'era qualcosa che non andava. Mia madre era con me, mi disse: 'Non rischiare, magari prendi la pillola ed evitiamo qualsiasi rischio' ". Teresanna, però, decise di portare comunque avanti la gravidanza nonostante fosse consapevole del rischio: "Io dissi di no, che non volevo la pillola, dissi di aspettare. Uscii con il timore di morire, sentivo che qualcosa in me non stava funzionando, e che – se non fossi stata attenta – avrei rischiato un'emorragia interna".