Teo Teocoli, 80 anni di comicità
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Senza scendere nel dettaglio sulla natura della patologia e dell'intervento affrontato, il comico 81enne ha parlato a Che Tempo che fa della diagnosi del medico e della grande paura provata
Dopo mesi lontano dalle scene, Teo Teocoli è tornato in televisione per raccontare un periodo particolarmente complicato, tra problemi di salute, cure e una lunga convalescenza trascorsa in casa. Ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", il comico 81enne ha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni, ammettendo di aver temuto il peggio. "Quando il medico mi ha visitato gli ho chiesto: Sto male?, mi ha risposto: No, sta malissimo e se ne è andato. Allora ho detto: Sono morto", ha raccontato.
Durante la conversazione con Fabio Fazio, Teocoli ha raccontato di aver trascorso circa tre mesi e mezzo nella sua abitazione sull'isola delle Baleari, senza riuscire nemmeno a godersi il mare. Rispondendo alla domanda del conduttore su quanto accaduto durante l'estate, ha spiegato: "Ci sono rimasto per tre mesi e mezzo, ma senza vedere il mare. Non sono mai uscito di casa".
L'attore e imitatore non ha voluto fornire ulteriori informazioni sulla patologia che lo ha colpito, né chiarire la natura dell'intervento a cui è stato sottoposto. Ha però confermato di essere impegnato nel percorso di recupero, sintetizzando la situazione con una frase che ha rassicurato i suoi fan: "Sono in via di guarigione".
Tra i momenti più significativi del racconto c'è quello legato alla visita di un medico, al quale Teocoli aveva chiesto direttamente se stesse male. La risposta, secondo quanto riferito dal comico, fu tutt'altro che rassicurante. "Quando il medico mi ha visitato gli ho chiesto: Sto male?, mi ha risposto: No, sta malissimo e se ne è andato. Allora ho detto: Sono morto".
Teocoli ha ripercorso l'episodio con la consueta capacità di trasformare una situazione difficile in una battuta. Dietro l'ironia, tuttavia, emerge la paura provata durante quei mesi e la consapevolezza di aver attraversato una fase delicata.
L'intervista non si è concentrata soltanto sulla malattia. L'incontro con Fazio è diventato anche l'occasione per ripercorrere alcune delle tappe più importanti della carriera di Teocoli, dal cabaret milanese alla popolarità raggiunta con la Gialappa's Band e "Mai dire gol", fino a "Quelli che il calcio".
Tra i personaggi che hanno contribuito a renderlo celebre ci sono l'imitazione dell'ex commissario tecnico della Nazionale Cesare Maldini, il personaggio di Felice Caccamo e le parodie di Adriano Celentano, suo amico di lunga data.
La parte conclusiva della puntata è stata particolarmente emozionante. Al termine dell'intervista, il pubblico si è alzato in piedi per tributare a Teocoli una lunga ovazione, accogliendo con affetto il suo ritorno in televisione dopo mesi di assenza. Il comico ha lasciato lo studio lentamente, accompagnato da Fabio Fazio, che gli è rimasto accanto fino all'uscita e lo ha stretto in un abbraccio.
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