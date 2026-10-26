Tra i momenti più significativi del racconto c'è quello legato alla visita di un medico, al quale Teocoli aveva chiesto direttamente se stesse male. La risposta, secondo quanto riferito dal comico, fu tutt'altro che rassicurante. "Quando il medico mi ha visitato gli ho chiesto: Sto male?, mi ha risposto: No, sta malissimo e se ne è andato. Allora ho detto: Sono morto".

Teocoli ha ripercorso l'episodio con la consueta capacità di trasformare una situazione difficile in una battuta. Dietro l'ironia, tuttavia, emerge la paura provata durante quei mesi e la consapevolezza di aver attraversato una fase delicata.