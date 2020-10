"Temptation Island" un mese dopo: ecco cosa è successo alle altre coppie del reality 

Se Davide e Serena, che hanno lasciato insieme il reality dopo il falò di confronto, hanno riconfermato il loro amore dopo 30 giorni, non si può dire la stessa cosa per tutti i concorrenti di "Temptation Island". Alessia Marcuzzi ha incontrato le coppie dopo un mese per avere aggiornamenti sulla loro relazione.

Amedeo e Sofia sono i fidanzati durati meno all'interno del reality. In crisi da tempo, Sofia ha scoperto di essere stata tradita dal suo compagno e per questo motivo ha chiesto il falò di confronto immediato. La giovane umbra è riuscita, però, a perdonare il suo compagno e i due sono usciti insieme dal "reality dei sentimenti". Il colpo di scena arriva dopo 30 anni. I due non si presentano insieme al confronto con la conduttrice e Sofia dichiara: "Non si può amare per due. Io e Amedeo ci siamo presi un periodo di pausa per riflettere".

Lieto fine, invece, per Francesca e Salvo. I due che prima di innamorarsi erano migliori amici hanno deciso di partecipare al reality per risolvere una crisi che li aveva travolti nell'ultimo periodo. Al falò di confronto non sono riusciti a dirsi addio e un mese dopo riconfermano il loro amore. "Spero che mantenga le sue promesse nel tempo", ha dichiarato Francesca che si augura che le cose con il suo compagno possano andare sempre meglio.

Stesso discorso vale per Nadia e Antonio. L'elevata differenza di età li aveva messi in crisi, ma nonostante Nadia si fosse avvicinata molto a uno dei tentatori del gioco, Antonio ha voluto darle una seconda possibilità. Un mese dopo i due sono convinti della loro scelta e progettano il loro futuro insieme. "Abbiamo capito i nostri errori - ha dichiarato Antonio - adesso entrambi siamo più disposti a venirci in contro".