"Temptation Island", Lorenzo Amoruso contro Manila Nazzaro: "Non apprezza nulla di me"

Quando sono entrati a "Temptation Island" sembravano una coppia solida anche se hanno una relazione da soli 3 anni. Sono Lorenzo Amoruso e l'ex Miss Italia, Manila Nazzaro. I due vivono in città diverse, lei a Roma, lui a Firenze, e per il momento nessuno sembra pronto a lasciare la propria città per avvicinarsi all'altro. Questo sembrerebbe il problema principale della coppia.

"Non apprezza nulla di me, il mio mondo non conta un ca**o, conta solo il suo". E' il duro sfogo di Lorenzo nei confronti di Manila dopo aver visto alcune clip dove l'ex Miss Italia si sfoga con un tentatore proprio del mancato trasferimento di lui. "Non ho intenzione di lasciare il mio lavoro, faccio questa vita da sempre", Manila vorrebbe rimanere a Roma e scottata dal matrimonio precedente, dal quale sono nati due figli, non vorrebbe rinunciare alla sua indipendenza anche economica.

Lorenzo, invece, avrebbe il piacere di provvedere alla sua compagna e ai figli di lei al fine di vivere insieme a Firenze. Ma dopo aver ascoltato le parole di Manila inizia a perdere la pazienza e fa intendere che, una volta usciti dal reality, in caso di un mancato accordo in tal senso potrebbe mettere fine alla loro storia. "Non sono un ragazzino e a 49 anni - conclude Lorenzo - non devo convincere nessuno".