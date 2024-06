"Temptation Island", Lino subito vicino a Maika: la fidanzata Alessia chiede due volte il falò

Le cose sono andate peggiorando con il passare delle prime ore in Sardegna con Lino che si è avvicinato in maniera decisa alla single Maika. Un comportamento che ha spinto Alessia a chiedere addirittura due volte il falò di confronto immediato. "Non ti faccio fare il fighetto nel programma. Ti ho sempre rispettato anche quando non avrei dovuto" sono state le parole di Alessia in chiusura di puntata. Il ragazzo, infatti, è stato convocato per la seconda volta da Filippo Bisciglia per un falò di confronto immediato. Dopo aver rifiutato la prima volta, Lino accetterà il confronto con la compagna? Per scoprirlo bisognerà attendere il prossimo appuntamento con "Temptation Island", in onda giovedì 4 luglio sempre in prima serata su Canale 5.