"Temptation Island e poi… e poi…", Francesca chiude con Danilo: "L'amore può finire, sono stanca"

Francesca resta ferma sulla sua posizione: "L'amore può finire. Ti ho cercato sempre io, ma non hai mai voluto sapere niente. Adesso non ce la faccio più, mi sono scocciata io".

Nonostante i tentativi di chiarimento guidati dalla regia di Filippo Bisciglia, i due restano fermi sulle loro posizioni e sembrano destinati a chiudere per sempre la loro storia.



"Vedere un'altra persona al mio fianco è difficile, perché la vedevo come la madre dei miei figli. Con il carattere che mostra, invece, non ci credo più", conclude Danilo.