"Temptation Island e poi… e poi…", Francesca chiude con Danilo: "L'amore può finire, sono stanca"

Il turbolento viaggio dei sentimenti di Francesca e Danilo si arricchisce di un nuovo capitolo grazie alla puntata speciale di "Temptation Island e poi... e poi...". L'appuntamento in onda lunedì 7 settembre in prima serata su Canale 5 ha ricostruito quanto accaduto nel reality, tra allontanamenti, chiarimenti e improvvisi colpi di scena, fino all'ultima separazione provocata dalla scoperta di alcune chat.
"Non ha mai perso quella possessività che aveva. Anche adesso che sono single cerchi di controllarmi", esordisce Danilo, che replica ai sospetti portati alla luce da Francesca.
Immediata la replica: "Quando una persona ti ama, è normale che prova fastidio nel vedere certe cose".
"Ora provo un po' di rabbia, ma l'amore non svanisce in una giornata", è la risposta di Danilo quando il conduttore Filippo Bisciglia gli chiede quali siano i suoi sentimenti. Diverso invece il commento di Francesca, la quale sostiene di provare solo del "bene" e di sentirsi stanca.
"Non le credo, perché in quattro o cinque giorni ho visto un cambiamento: qualcosa è successo", ribatte il ragazzo.
Francesca resta ferma sulla sua posizione: "L'amore può finire. Ti ho cercato sempre io, ma non hai mai voluto sapere niente. Adesso non ce la faccio più, mi sono scocciata io".
Nonostante i tentativi di chiarimento guidati dalla regia di Filippo Bisciglia, i due restano fermi sulle loro posizioni e sembrano destinati a chiudere per sempre la loro storia.
"Vedere un'altra persona al mio fianco è difficile, perché la vedevo come la madre dei miei figli. Con il carattere che mostra, invece, non ci credo più", conclude Danilo.