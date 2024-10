"Temptation Island" si prepara al gran finale

A qualche settimana dalla fine del programma, Filippo Bisciglia ha incontrato le altre coppie per sapere cosa è successo dopo "Temptation Island". Michele aveva scaricato Millie al falò di confronto: "Mi hai portato qui per dimostrarmi che non c'è malizia nei tuoi atteggiamenti. Hai fatto tutt'altro, hai trasformato i miei dubbi in certezze. Mi hai mancato di rispetto sin dal primo giorno e ho ricevuto quotidianamente video su di te". Al contrario la fidanzata ha visto molto poco di Michele: "So come sei fatto, sei stato falso secondo me". Alla fine Michele aveva scelto di troncare la relazione: "Questa era l'ultima spiaggia, mi ha deluso troppo. Esco da solo". Il conduttore era rimasto un po' stupito della scelta: "Ne sei sicuro? Secondo me tornerete insieme". La sua previsione si sarà rivelata corretta?