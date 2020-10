Tania Cagnotto in dolce attesa: "Maya avrà una sorellina"

Tania Cagnotto avrà un'altra bambina. "Sono al quinto mese, nascerà verso fine febbraio e sarà un'altra femmina", annuncia la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi che, ospite della trasmissione "Verissimo", si dice davvero contenta, anche perché la primogenita Maya, nata nel 2018, voleva proprio una sorellina. Tania parla anche della decisione di ritirarsi dalle competizioni: "Avevo già deciso di smettere dopo Rio 2016 perché ero riuscita a vincere delle medaglie olimpiche ed ero anche un po’ stufa di avere queste pressioni". Poi però la sua collega e amica Francesca Dellapè l'aveva convinta a riprovarci alle Olimpiadi di Tokyo, ma il lockdown e la pandemia hanno fatto saltare tutto. "A 35 anni, in uno sport come questo in cui competono ragazze giovanissime, c’era troppa differenza fisica", ha spiegato l'atleta. "Questi due mesi ferme - ha aggiunto - ci hanno fatto perdere la condizione atletica raggiunta, così, ho scelto la famiglia”.