"Super Karaoke", gli ospiti della seconda puntata in onda il 10 giugno su Canale 5

Dopo il successo della prima puntata, domani, mercoledì 10 giugno, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con uno dei format più iconici e popolari della tv italiana: "Super Karaoke". Alla conduzione Michelle Hunziker che si mette in gioco insieme agli ospiti e ai concorrenti in gara.
I protagonisti assoluti dello show sono le persone comuni che condividono la passione per il canto e che si sfidano a colpi di karaoke. A contendersi la vittoria quattro squadre, ciascuna composta da cinque concorrenti scelti dai capisquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Questi ultimi hanno a disposizione, inoltre, alcuni "partecipanti speciali", denominati Wild Card, che possono aggiungersi alla squadra per dare il proprio contributo sul palco.
Nel corso della sfida, i concorrenti hanno l'opportunità di duettare con alcuni dei più grandi artisti della musica italiana. Ospiti della seconda puntata: Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale.
Le voci in gara si sfidano sulle note dei più celebri brani della musica italiana, dai grandi classici e alle hit degli anni Ottanta, Novanta e di oggi: brani che hanno fatto cantare intere generazioni. Al termine della competizione è il pubblico presente in piazza Trento e Trieste a Ferrara a decretare il vincitore.
La regia è affidata a Roberto Cenci.