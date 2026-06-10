"Super Karaoke", gli ospiti della seconda puntata in onda il 10 giugno su Canale 5

Nel corso della sfida, i concorrenti hanno l'opportunità di duettare con alcuni dei più grandi artisti della musica italiana. Ospiti della seconda puntata: Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale.



Le voci in gara si sfidano sulle note dei più celebri brani della musica italiana, dai grandi classici e alle hit degli anni Ottanta, Novanta e di oggi: brani che hanno fatto cantare intere generazioni. Al termine della competizione è il pubblico presente in piazza Trento e Trieste a Ferrara a decretare il vincitore.



La regia è affidata a Roberto Cenci.