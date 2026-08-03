Su Rete4 lo speciale "Diario del giorno-Addio Capitano. Franco Baresi, un grande italiano"

Martedì 4 agosto, alle ore 10:50 circa, su Retequattro, andrà in onda Speciale "Diario del giorno - Addio Capitano. Franco Baresi, un grande italiano", condotto da Monica Bertini, per ricordare lo storico difensore del Milan e della Nazionale Franco Baresi. Lo speciale, in collaborazione con Sport Mediaset, ricorderà la vita e la carriera straordinaria di un grande italiano, autentica icona del calcio mondiale. Il saluto all’indimenticabile campione rossonero sarà arricchito da collegamenti da Piazza Sant’Ambrogio, con le testimonianze delle persone che andranno a rendergli omaggio.