"Striscia la notizia", Staffelli entra in piazza Duomo a Milano con l'auto

Questa sera a "Striscia la notizia", su Canale 5 alle ore 20.35, va in onda il servizio in cui Valerio Staffelli testa la qualità dell'innalzamento del livello di sicurezza promesso dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo i fatti di Magdeburgo, in particolare nelle aree dedicate a eventi natalizi. L'inviato del tg satirico nel pomeriggio di domenica ha scoperto che a Milano un'auto entra senza l'ombra di un ostacolo non solo nella zona adiacente al Duomo, dove si svolgono i mercatini di Natale, ma può circolare indisturbata anche in una piazza Duomo invasa da cittadini e turisti.