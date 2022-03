"Striscia la Notizia", Michelle Hunziker torna per il settimo anno insieme a Gerry Scotti

Per Michelle, a Striscia dal 2004, sarà la diciottesima edizione consecutiva – con 1203 puntate all’attivo – e la settima insieme a Scotti, che dal debutto nel 1996 ha condotto 404 puntate.

Michelle e Gerry hanno esordito come coppia a Striscia nella stagione 2015-2016 e a oggi hanno condotto insieme 210 puntate.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "'Striscia' non si ferma mai: la fuoriclasse Lorella Cuccarini, Francesca Manzini e Valeria Graci si sono alternate, in coppia con il senatore Gerry Scotti, al bancone del TG satirico di Canale 5. Tre grandi donne, che salutiamo e ringraziamo per i momenti che ci hanno regalato. Tutte magie partorite dalla geniale mente di Antonio Ricci, cui ora si aggiunge l’arrivo di Michelle Hunziker, infaticabile e inesauribile show-woman dell’ammiraglia Mediaset. Buon lavoro!".

