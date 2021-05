20 maggio 2021 10:20

"L'Isola dei Famosi 2021": per Ciufoli e Beatrice "pallori" intimi a confronto

Prosegue molto bene la convivenza tra Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli sulla Playa Imboscadissima de "L'Isola dei Famosi 2021". Beatrice sta insegnando a Roberto come lasciarsi andare per vivere al meglio questa spiaggia più spartana. E ovviamente lo ha fornito di un costume della sua "linea di moda". Il risultato è stato un Ciufoli in versione "chiappe di luna", che fa il paio con il candore del seno della Marchetti, che ogni tanto fa capolino dal bikini di foglie.