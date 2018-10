Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Giulia Salemi prova a tirare le somme sulla relazione che ha costruito con Francesco. Dopo l'arrivo dell'atteso bacio sembrava che tutto si fosse sbloccato, ma ora l'influencer è preoccupata. Parlando in camera con Ivan si dice scettica sull’approccio di Monte al loro rapporto: sembra che lui sia preoccupato dai risvolti che potrebbero esserci in seguito mentre lei si ritiene molto più proiettata in questa storia d'amore.