Grande Fratello 16, fulmine sulla Casa: salta impianto audio e diretta

Il maltempo che sta colpendo l'Italia da alcuni giorni non ha risparmiato nemmeno il Grande Fratello. Un nubifragio si è abbattutto su Roma e un fulmine ha colpito la Casa. Con il risultato di mandare in tilt l'impianto audio e di interrompere la diretta mandata in onda 24 ore su 24. Inoltre alcune stanze sono state allagate. A documentare quanto accaduto è stata Barbara d'Urso stessa che in una storia Instagram ha mostrato gli esterni della Casa allagati e poi ha fatto un giro nell'acquario (i corridoi da cui si possono vedere gli interni della Casa senza essere visti) per raccontare un po' quello che stava accadendo sostituendosi alla diretta.